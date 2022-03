Stromae presenteert zijn gloednieuwe album ‘Multitude’: “Mijn grootste geluk? Tv-kijken met mijn gezin”

Muziek Radio2 en Qmusic blijven Vlaams radioland­schap domineren

Radio2 en Qmusic blijven het Vlaamse radiolandschap domineren. Dat blijkt uit de meest recente CIM-luistercijfers, die zopas zijn bekendgemaakt. Radio2 haalt voor de periode september tot eind december van vorig jaar bij het ‘brede publiek’ (luisteraars 12 jaar en ouder) maar liefst 29,2% marktaandeel. Een jaar eerder was dat 29,9%. Qmusic klopt af op 12,9%. Een jaar eerder was dat 12,0%. Bij de zenderdoelgroep van 18 tot 44-jarigen is Qmusic de uitgesproken marktleider met 23,5%.

