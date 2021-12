Stromae kondigt nieuw album aan op Instagram: “Voor het geval het nog niet duidelijk was”

“Voor het geval het nog niet duidelijk was”, klinkt het op het Instagramaccount van Stromae. “‘Multitude’ komt uit op 4 maart 2022.” Daarnaast vertelde de Belgische zanger dat liefhebbers van zijn muziek zijn nieuwe plaat al kunnen reserveren. Onze landgenoot vertelde in zijn ludieke aankondiging ook nog dat hij binnenkort opnieuw op tournee gaat. “Een aantal data zijn al bekend”, klinkt het in de video. “Ik ben blij dat ik jullie dit nieuws eindelijk kan vertellen, want het is al een tijdje geleden. Tot binnenkort!”

Fans van de Belgische zanger hebben hun idool inderdaad een tijdje moeten missen, maar ondertussen gaat het hard voor Stromae. In oktober bracht hij na een pauze van maar liefst acht jaar een nieuwe single uit: ‘Santé’. Hij kondigde meteen ook enkele nieuwe concerten aan, onder meer in Paleis 12 in Brussel en op de festivals Werchter Boutique en Les Ardentes. Zijn comeback slaat ook duidelijk aan. Niet alleen kampeert ‘Santé’ al zeven weken in de top 10 van de Ultratop, ook was het concert in Brussel op amper 15 minuten uitverkocht.