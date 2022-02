Stromae had zijn zinnen gezet op een samenwerking met Adele: “Ik ben een grote fan”

In het interview vertelt de Brusselse zanger wat meer over zijn nieuwe album ‘Multitude’. Zo had Stromae bijvoorbeeld zijn zinnen gezet op een samenwerking met Adele. Paul Van Haver, de echte naam van onze landgenoot, heeft naar eigen zeggen ook effectief gepolst bij de Britse zangeres. “Haar manager reageerde met ‘Hey, why not?’, maar daarna heeft hij nooit meer iets van zich laten horen. Geen ja en geen nee, dus. Wat een nee is”, klinkt het al lachend in Focus Knack. “Dat is het leven.”

Tijdens het gesprek komt de naam van nog een andere bekende zangeres aan bod: Taylor Swift. Een collab met de ‘Shake It Off’-zangeres had Stromae niet in gedachten, maar de twee hebben wel een andere link met elkaar. Onze landgenoot had namelijk eerst een andere titel in gedachten voor zijn nieuwe plaat: ‘Folklore’. “Maar dan bracht Taylor Swift in 2020 ‘Folklore’ uit en mochten we op zoek naar een nieuwe titel”, klinkt het wederom al lachend in het interview. De Brusselse zanger vertelt dat hij met zijn team wekenlang gezocht heeft naar een nieuwe naam voor zijn plaat. Uiteindelijk kwam de naam ‘Multitude’ er na een plotse ingeving. “Ik stond onder de douche en dacht ‘Multitude, is dat niets?’” Een naam die uiteindelijk ook blijven plakken is, want het gelijknamige album ligt vanaf 4 maart in de winkelrekken.