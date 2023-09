Stromae haalt als tweede Belg meer dan 1 miljard views op YouTube

Hoewel het nummer ‘Papaoutai’ al uit 2013 dateert, blijft de song scoren op YouTube. “Jullie konden ons geen beter cadeau geven om de tiende verjaardag van ‘Racine Carée’ (de plaat waarop het liedje prijkt, nvdr) te vieren”, is te lezen op de Instagram-pagina van Mosaert, het label van Stromae. In oktober verschijnt een ‘limited edition’ van het album op vinyl en cd.

Stromae is nog maar de tweede Belg die erin slaagt een miljard views op YouTube te verzamelen. De primeur ging in 2018 naar de Belgisch-Australische Gotye. De teller van z'n wereldhit ‘Somebody that I used to know' staat intussen al op 2,1 miljard views.