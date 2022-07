Stromae en Camila Cabello maken parodie op ‘Love Island’: beluister ‘Mon Amour’ hier

Het Vakantiehuis Josje blikt terug op K3 in Het Vakantie­huis: “Ik zing nu alleen nog maar in de douche”

Josje Huisman is al zes jaar niet meer “de blonde” van K3, en intussen is ze ook volledig gestopt met zingen. Dat zegt ze in gesprek met Birgit Van Mol voor de HLN Original-reeks Het Vakantiehuis. “Zingen doe ik alleen nog maar in de douche”, verklaart ze lachend, “Al sluit ik niet uit dat ik ooit nog iets muzikaals doe, maar dan zal het iets compleet anders zijn.”

