Stromae doorbreekt de stilte na jarenlange pauze: “Ik werk aan een nieuw album”

‘Racine Carrée’ was de tweede plaat van Stromae en bevatte monsterhits als ‘Formidable’ en ‘Papaoutai’. Om zijn werk te promoten trok hij de wereld rond en belandde zo op podia in Brazilië, Kinshasa en New York. In 2015 stopte de tournee abrupt, nadat de zanger slecht reageerde op een malariamedicijn en in een burn-out belandde. “Tijdens een signeersessie bij Fnac in Lille besefte ik dat het te veel werd”, vertelt hij in Libération. “Er waren een hoop mensen. Toen ik wegging, omsingelden mensen mijn auto. Ze sloegen erop, alsof het Michael Jackson was. Ik had de indruk dat ik uit mijn lichaam kwam.”