Stromae annuleert Rock Werchter en Paleis 12: “Nood aan rust”

Showbizz Tegenval­len­de resultaten ‘Legally Blonde’ betekenden de doodsteek: musicalpro­du­cent Au Fond failliet

Musicalproducent Au Fond Producties is door de Antwerpse rechtbank failliet verklaard. De oorzaak is het floppen van ‘Legally Blonde’, eerder dit jaar. “Dit scenario zagen we niet aankomen”, verklaart producent Manu Jacobs aan Het Nieuwsblad.