Stromae annuleert Rock Werchter en Paleis 12: “Meer tijd nodig om te genezen”

Muziek Playboy publiceer­de foto van Angèle zonder haar toestem­ming: “Ik heb dagenlang gehuild”

“Er werd misbruik van me gemaakt.” In een interview met France 2 deelde Angèle dat het tijdschrift ‘Playboy’ in het begin van haar carrière een foto van haar heeft gepubliceerd die zij niet had goedgekeurd. Een traumatische ervaring die haar relatie met de media grondig heeft veranderd, zo vertelt ze zelf.