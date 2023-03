Stromae annuleert opnieuw drie concerten in Frankrijk omwille van medische redenen

Muziek Na elf jaar zonder nieuwe muziek: dEUS stelt nieuwe plaat voor in uitverkoch­te AB

Fans hebben er eventjes op moeten wachten, maar gisteren was het eindelijk zover. Na zo’n elf jaar zonder nieuwe muziek stelde dEUS dinsdagavond hun nieuwe plaat voor in een uitverkochte AB. En die viel alvast in de smaak bij hun fans. “Stevige plaat. Ze hebben hun best gedaan", klinkt het onder meer in de reacties.