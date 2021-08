Sterren verzamelen voor 'The Best Of’

In ‘The Best Of’ wordt iedere week een van deze acht muzikale iconen - in het gezelschap van presentatrice An Lemmens (40) - getrakteerd op een uniek privéconcert, waarbij de vijf populairste songs door collega-artiesten zoals Guy Swinnen van The Scabs en Bart Peeters worden gecoverd. En dat leverde een plejade aan bekende gezichten op in Antwerpen. “Iets meer dan tien jaar geleden kreeg ik met ‘Urbanus Vobiscum’ al een mooi eerbetoon in het Sportpaleis”, aldus Urbain ‘Urbanus’ Servranckx (72). “En nu coveren vijf artiesten opnieuw enkele van mijn nummers. Ik heb precies toch iets gedaan dat de moeite waard is. (lacht)”