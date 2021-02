Ster van Super Bowl, maar even mysterieus als voorheen: Wie is Abel Tesfaye, beter bekend als The Weeknd?

De carrière van The Weeknd - echte naam Abel Tesfaye - gaat hard. Met zijn nummer ‘Blinding Lights' had hij dé hit van 2020 te pakken en alsof dat nog niet genoeg was, mocht hij afgelopen weekend optreden op hét sportevenement van het jaar in de VS: de Super Bowl. Het is de gewoonte dat grote sterren zingen tijdens de Halftime Show van het event, en dit jaar was The Weeknd de gelukkige. Helaas geen duizenden fans die voor hem juichten, wel stond een massa in karton uitgesneden gezichten van fans op de tribune. Ook een aantal gevaccineerde zorgmedewerkers kreeg de kans het populairste event in Amerika bij te wonen. Zo leek het alsof The Weeknd toch voor een bomvol stadion het beste van zichzelf gaf.