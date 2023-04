Stef Bos wou eerst acteren: “Maar ik zag Peter Van den Begin aan het werk en wist meteen dat het niet voor mij was”

Muziek Johnny Logan denkt nog lang niet aan stoppen: “Plots was ik van de ene op de andere dag alles kwijt”

“Voor het eerst in tweeëneenhalf jaar ben ik weer naar de gym getrokken.” 68 jaar is hij ondertussen, maar Johnny Logan wil nog lang kunnen doorgaan, zegt hij aan ‘Dag Allemaal’. Maar niet alleen op fysiek vlak wil Logan aan zichzelf werken. Ook als vader en echtgenoot wil hij beter doen dan vroeger, toen zijn carrière na twee Songfestival-overwinningen alle aandacht opslorpte. Een openhartig gesprek over zijn gezinsleven, de dood van zijn ouders en het fortuin dat hij kwijtraakte. “Zeker toen ik alcohol moest opgeven, was het een moeilijke periode voor mijn kinderen.”