Stan Van Samang vervoegt affiche van Het Schlagerfestival: “Op papier een gigantische stijlbreuk, maar ‘t wordt plezant”

MuziekEen ster - die jou nooit meer verlaat. Of toch in die mate dat Stan Van Samang (43) zijn cover van Christoffs hit voor het eerst zal zingen op Het Schlagerfestival. Tijdens de ‘Glitter en glamour’-editie zorgt de Vlaams-Brabantse vedette voor de kers op de taart. “Ik vind mezelf hier perfect op m’n plek”, klinkt het. “Uiteindelijk gaat het om ambiance, en feestjes bouwen kan ik als de beste.”

Hij heeft nog geen idee aan wat hij zich precies moet verwachten - “ik ben waarschijnlijk de enige Vlaming die nog nooit op Het Schlagerfestival is geweest” -, maar aan goesting ontbreekt het Stan Van Samang niet. Nadat eerder met Johan Verminnen, Belle Perez en Raymond van het Groenewoud ook al atypische namen de affiche sierden, is het nu de beurt aan Stan. De zanger van ‘Scars’, ‘Fix You’ en ‘Poison’ mag over een maand in Hasselt bewijzen wat hij waard is. “Op papier is de toevoeging ‘Stan Van Samang’ een gigantische stijlbreuk”, lacht de zanger. “Maar ik ben zeker dat het plezant wordt. ‘t Is iets heel anders dan wat ik gewend ben, maar waarom niet? Hokjes bestaan, maar dat wil niet zeggen dat je erin moet blijven hangen. Nadat Willy Sommers op het podium van Pukkelpop tot een halve god werd verheven, weet je dat zoiets kan.”

KIJK. Stan Van Samang bracht vorig jaar tijdens 24 Uur Live zijn grote hit ‘Een Ster’

Over z’n grootste troef hoeft Stan niet lang na te danken. “Ik sta graag op een podium, en verzeker me dan van ambiance”, klinkt het. “Geloof me: feestjes bouwen kan ik als de beste. Ik kijk er dus ook erg naar uit om al die verklede mensen te aanschouwen. Of ik ook zelf voor een specialleke ga zorgen? Ik ben niet van plan om iets extravagant aan te trekken, maar misschien zeggen de kleine lettertjes van mijn contract dat het wél moet. (lacht)”

Twintig kilometer lopen

Toch was het op muzikaal vlak rustig, geeft Stan toe. “Het is al een tijdje geleden dat ik op écht grote podia gespeeld heb”, zegt hij. “Dat komt niet alleen omdat ik een nieuw album aan het schrijven ben (waarvan single ‘Alles’ al gelost werd, red.), maar ook vanwege mijn theatertournee. Die zou normaal in 2020 en 2021 doorgaan, maar corona stak daar een stokje voor - waardoor ik bezig ben met de laatste shows uit die reeks.”

KIJK. Tijdens ‘Tien om te Zien’ bracht Stan het nummer ‘Alles’ voor z'n gezin

En dan is er ook nog ‘Thuis’, waarin hij zakenman Harry Peeters vertolkt. “Een heel toffe uitdaging, met geweldige collega’s”, aldus Stan. “Dankzij Lauren Müller heb ik er trouwens een extra uitdaging bij. Lauren is meter van van ‘De 100 kilometer run’, een initiatief voor ‘Kom Op Tegen Kanker’. Ik zal twintig kilometer lopen, en ben druk aan het trainen. Die discipline leg ik doorgaans iets minder aan de dag: ik ben niet het soort artiest dat - vlak voor een grote show - gezond gaat eten en alleen maar water drinkt. Als ik al iets doe, is het zorgen dat ik de avond voordien niet op de lappen ga. (lacht)”

Over Valentijnsdag “Ik ben niet iemand die daar een heel jaar naar uitkijkt”, lacht Stan. “En mijn vriendin Barbara gelukkig ook niet. Wij zijn het koppel dat op 14 februari plots beseft dat ze niets voor elkaar hebben gekocht. (lacht) Maar een klein beetje extra romantiek? Dat kan nooit kwaad. Er is al zoveel ellende in de wereld, dan mag je persoonlijk geluk des te harder koesteren.”

Het Schlagerfestival vindt dit jaar plaats op vrijdag 24, zaterdag 25 en zondag 26 maart. Voor vrijdag en zondag zijn er nog tickets. Op zaterdagavond is het aanbod beperkt. Meer info vind je op hetschlagerfestival.be

