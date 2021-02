Stan Van Samang staat weer stevig overeind met nieuw album, maar: "Ik krijg nog elke dag bagger over me heen"

MuziekDe storm is dan wel gaan liggen, het waait nog serieus. Bijna een halfjaar na de heisa krijgt Stan Van Samang (41) nog elke dag bagger over zich heen. "Mensen die al geen fan van me waren hebben een stok gevonden om me mee te slaan." Maar hij weert zich, met de hulp van zijn fantastische 'madam' en twee kinderen, een psycholoog én zijn muziek. 'Feel The Power', de titel van zijn nieuwe album, spreekt dan ook voor zich. "Hoofd omhoog en borst vooruit."