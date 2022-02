Stan Van Samang na twee keer uitstel op het podium: “Zingen over m’n kinderen en madam is enorm emotioneel”

MUZIEKDriemaal is scheepsrecht voor Stan Van Samang (42). Nadat de zanger zijn concerttour twee keer moest annuleren door corona, is het volgende maand eindelijk zover. Twee jaar na de release kan hij dan eindelijk zijn album ‘Feel The Power’ voorstellen. Een plaat waarop Stan duidelijk wat voor belangrijke rol zijn gezin speelt. “Mijn gezin is heilig.”

Dat het verdomd moeilijk is om een album te maken en dat vervolgens niet aan het publiek te kunnen voorstellen, klinkt het zuchtend. Want Stan Van Samang maakt platen om ze te spélen. Twee jaar ligt ‘Feel The Power’ intussen op de planken. De opnames in Nederland dateren van het begin van de coronacrisis. Maar nu komt het er dan toch van. Eindelijk. In maart gaat de zanger terug de hort op, voor de tour ‘Anders dan anders’. Met nummers die twee jaar oud zijn, maar nog nooit voor een publiek gespeeld werden. “De energie die uit een zaal komt is met niets te vergelijken. Dat is zo verslavend en daardoor zal ik dit keer harder dan ooit genieten.”

Naar welk nummer kijk je het meeste uit om te zingen?

“Ik verlang vooral naar de nummers die mij pakken, want die raken het publiek ook meestal. Een voorbeeld daarvan is ‘Little Kingdom’, een nummer dat over mijn gezin gaat. Dat staat zo dicht bij mij, dat ik al emotioneel word door er gewoon aan te denken. Zingen over mijn kinderen en madam is heel fijn, maar kan ook moeilijk zijn. Op het moment dat ik dat aan het inzingen was, ging ik niet meteen door de meest makkelijke en roze getinte periode in mijn leven. Ik heb het echt heel moeilijk gehad en kreeg dat dus bijna niet ingezongen. Daarom dat het nummer mij ook zo raakt. Mijn gezin is heilig.”

Quote Stella herkent mijn stem op radio. Dat is echt heel graaf. Dan wijst ze naar de radio en zegt ze verwonderd ‘papa’, echt smelten

Beseffen je kindjes Stella (2) en Lenny (4) al waar hun papa mee bezig is?

“Lenny wel, hij is zelfs al komen kijken naar een optreden. Stella zingt gewoon zelf de hele dag, dat is echt een zangeres. Ze zingt echt goed en toonvast, dus de opvolging is verzekerd (lacht). Het is altijd uit volle borst, ook midden in de nacht. Ze heeft er een sport van gemaakt om in haar bed liedjes als ‘Happy birthday’ te zingen. Mijn hart smelt telkens als ik dat door de babyfoon hoor. Maar ze geniet ervan en beter de hits dan het gehuil.”

Zingt ze ook jouw liedjes?

“Nee, maar ze herkent mijn stem wel op radio. Dat is echt heel graaf. Dan wijst ze naar de radio en zegt ze verwonderd ‘papa’, echt smelten. Soms verwart ze me wel met wereldsterren, dan ben ik voornamelijk gevleid. ‘Nee, dat is niet papa, dat is Justin Bieber of Bruce Spingsteen (lacht).’ Maar ook omgekeerd plaag ik hen soms. Ze weten als ik zeg ‘hoor eens’, dat ze me op de radio horen. Dan speelt er een nummer van Tom Waits met z’n grommende stem en zeg ik ‘hoor eens’, waarop zij reageren: ‘papaaaa’. (lacht)”

Volledig scherm Lenny en Stella, de kindjes van Stan Van Samang © RV

Je geeft in het totaal 23 concerten, dus het wordt een druk najaar. Is het niet lastig voor je vrouw Barbara om met twee kleine kindjes alleen thuis te zitten?

“De afgelopen twee jaar, de moeilijkste jaren eigenlijk, was ik altijd thuis. Ik heb dan zoveel kunnen doen en heb niets moeten missen van hun opvoeding. En de concerttour is vooral ’s avonds, dan slapen ze al. In onze branche heb je eigenlijk geen uren. Ik moet sowieso al niet veel missen en kan dicht bij mijn kinderen zijn. Een 9 to 5 job in Brussel lijkt me veel erger. Dan ben je weg om 7 uur ’s ochtends en mis je het ochtendritueel, en je komt ’s avonds thuis als ze klaar zijn om in hun bed te kruipen. Dan mis je alles. Mijn job is 5 to 9 (lacht). Wat dat betreft, ben ik redelijk nauw betrokken bij alles van mijn kinderen.”

In 2007 kwam je eerste album uit, dus je bent nu vijftien jaar bezig. Komt er een groot feest?

“Ik wil een heel groot feest geven, maar dat mocht tot nu toe jammer genoeg niet. Misschien zullen we dan weer een jaar verder zijn, maar de fans zullen volgens mij wel vergevingsgezind zijn gezien de omstandigheden. (lacht)”

Tickets en info over de theatertour ‘Anders dan Anders’ op www.tttartists.be en de Facebookpagina van Stan Van Samang

