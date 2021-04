‘Stairway to Heaven’ na 11 jaar van de troon gestoten in de Classics 1000 van Radio 1

Het nummer ‘Wish You Were Here’ van Pink Floyd is de nummer 1 in de Classics 1000. De luisteraars van Radio 1 kozen het nummer tijdens deze twaalfde editie van de lijst als dé ultieme classic. Het nummer stoot daarmee Led Zeppelins ‘Stairway to Heaven’ – honkvast voor maar liefst 11 jaar – van de troon. ‘Heroes’ van David Bowie en Pink Floyds ‘Shine On You Crazy Diamond’ vervolledigen de top drie.

Twee weken lang was de Classics 1000 te horen op Radio 1. Vandaag was het tijd voor de beste 100, met de ultieme ontknoping net voor 20 uur. ‘Wish You Were Here’ van Pink Floyd – vorig jaar nog op plaats 2 – stootte de honkvaste ‘Stairway to Heaven’ van Led Zeppelin na maar liefst 11 jaar van de troon. En hoe. ‘Stairway to Heaven’ zakt weg naar plaats 6.

Dit jaar staat ‘Heroes’ van David Bowie op 2. ‘Shine On You Crazy Diamond’ van Pink Floyd staat op 3. Pink Floyd kaapt zo maar liefst 2 van de 3 podiumplaatsen weg.

Meest aanwezige Belg

Er staan dit jaar 489 unieke artiesten in de lijst. The Beatles staan er het vaakst in, met 28 noteringen (3 meer dan vorig jaar), gevolgd door David Bowie met 20 en Bruce Springsteen met 16 noteringen.

Jacques Brel is de meest aanwezige Belg, met 7 nummers. Ook zijn er 6 noteringen voor Boudewijn de Groot, de meest aanwezige Nederlander en 5 noteringen voor Raymond van het Groenewoud, de meest aanwezige Vlaamse artiest. Kris De Bruyne is met ‘Amsterdam’ de hoogst genoteerde Belgische én Nederlandstalige artiest.

Er zijn 413 stijgers, 415 dalers, 4 ex-aequo’s en 168 nieuwkomers, waarvan 109 een re-entry zijn. Hoogste nieuwkomer is ‘I Want to Hold Your Hand’ van The Beatles, de hoogste re-entry is ‘Lieve Jacoba’ van Kris De Bruyne. De sterkste stijger is Elvis Presley met ‘Blue Suede Shoes’ (van plaats 979 naar 214). Het populairste Classics-decennium is de jaren 70, met 278 nummers.

Top 20 1. (2) ‘Wish You Were Here’ – Pink Floyd 2. (6) ‘Heroes’ – David Bowie 3. (5) ‘Shine On You Crazy Diamond’ – Pink Floyd 4. (2) ‘Bohemian Rhapsody’ – Queen 5. (12) ‘Martha’ – Tom Waits 6. (1) ‘Stairway to Heaven’ – Led Zeppelin 7. (4) ‘Child in Time’ – Deep Purple 8. (21) ‘Into My Arms’ – Nick Cave 9. (17) ‘Imagine’ – John Lennon 10. (8) ‘Sultans of Swing’ – Dire Straits 11. (14) ‘A Forest’ – The Cure 12. (28) ‘Sebastian’ – Cockney Rebel 13. (146) ‘Feeling Good’ – Nina Simone 14. (10) ‘Black’ – Pearl Jam 15. (47) ‘Thinking of a Place’ – The War On Drugs 16. (202) ‘Amsterdam’ – Kris De Bruyne 17. (24) ‘Piano Man’ – Billy Joel 18. (23) ‘The Chain’ – Fleetwood Mac 19. (13) ‘Hotel California’ – The Eagles 20. (59) ‘Troy’ – Sinead O’Conner Bekijk hier de volledige lijst.