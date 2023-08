Spotify kroont Pommelien Thijs tot favoriete Belg van de zomer

MUZIEKHet gaat hard voor Pommelien Thijs (22). Na haar overwinning in ‘Zomerhit’ staat haar single ‘Erop of eronder’ opnieuw op nummer één in de Ultratop 50, net als haar album ‘Per ongeluk’. En ook op Spotify is de zangeres razend populair. Volgens het streamingplatform is ze de populairste Belg deze zomer.