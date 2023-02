Sportpaleis Group laat kinderen onder de 12 jaar niet langer alleen toe op concerten: “Wij zijn geen babysit-instantie”

MUZIEK Triggerfin­ger, Jack Johnson en Simply Red komen naar TW Classic

Wie had gehoopt om nog tickets te kunnen bemachtigen voor TW Classic 2023, is eraan voor de moeite. Het festival, dat plaatsvindt op zondag 18 juni, is al maanden uitverkocht. Donderdag maakte de organisatie de volledige line-up bekend. Naast Bruce Springsteen en The E Street Band komen ook Triggerfinger, Jack Johnson en Simply Red naar het Festivalpark in Werchter.