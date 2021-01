Sportpaleis doet licht branden voor Belgische livemuziek

Muziek DJ Makasi, broer van Tatyana Beloy, twijfelt aan zijn Thaise avontuur: “Ik vrees dat het gedaan is met mijn boekingen”

9 januari Yannick Beloy - in muziekmiddens gekend als DJ Makasi - zat net als z’n collega-plaatjesdraaiers maandenlang werkloos thuis, maar besloot om andere horizonten op te zoeken. Na twee weken quarantaine was hij klaar om te gaan draaien in de hipste clubs van Thailand. Al werd dat plan intussen al enkele keren serieus aangepast. “Ik weet niet wat ik moet doen nu: blijven of vertrekken?”