Sportpaleis-baas lanceert symfonische concerten met onder meer Natalia en Axelle Red: “Nooit aan gedacht om de handdoek in de ring te gooien”

"De vaccins, mogelijke sneltests, dalende cijfers: alles wijst erop dat we de volgende zomer toch min of meer normaal zullen kunnen beleven", zegt Sportpaleis-baas Jan Van Esbroeck. En dus wordt Middelkerke dé place to be. De Sportpaleis Group bouwt en exploiteert er vanaf half juni tot eind augustus 2021 een pop-uparena, waar Proximus haar naam aan verbindt. Een tijdelijke arena waar onder meer concerten van Stan Van Samang (11 juni), André Hazes (14 augustus) en Het Schlagerfestival (17 juli) zullen doorgaan - die events waren al bekend. En nu komt Van Esbroeck met nóg meer heuglijk nieuws. In samenwerking met 'Dag Allemaal' heeft hij het concept 'A Symphonic Evening With' bedacht. "In de zomer verwelkomen we elke donderdagavond - wellicht komen we uit op zes of zeven data - één grote artiest en zijn of haar band, die dan nog eens begeleid wordt door een symfonisch orkest", vertelt hij. "De setting leent zich daartoe, met onze pop-uparena. We kunnen 3.500 zittende fans een plaats geven, in combinatie met staanplaatsen komen we aan een capaciteit van 5.500."