Spice Girls zien een optreden op het Britse festival Glastonbury wel zitten: “Het is een grote droom”

“Het is een grote droom. We zouden het heel graag doen”, zegt de zangeres. “We hebben het er met de meiden over gehad. Het is het grootste podium van de wereld. We hebben hier het allerbeste festival.” Of er ook al met de organisatie van Glastonbury is gesproken, zegt Melanie C niet. Wel is ze optimistisch dat ook Victoria Beckham, die de vorige reünie liet schieten, zou meedoen als het zou lukken. “Ik heb daar een goed gevoel over.” Ingewijden vertelden eerder aan Britse media dat de meidengroep volgend jaar op wereldtournee gaat. Glastonbury zou de afsluiter daarvan zijn.