Spice Girls-reünie mét Victoria Beckham komt er: “Nooit eerder zoveel contact geweest”

MuziekHet zat er al langer aan te komen, maar nu lijkt het dan ook bevestigd door de Britse krant ‘The Sun’: Victoria Beckham (49) vervoegt de andere Spice Girls-leden ter ere van hun 30-jarig jubileum. “De groep is in gesprek geweest om Glastonbury te headlinen.”

“We gaan binnenkort wat dingen doen, met z’n vijven", onthulde Mel B enige tijd geleden al in een gesprek met ‘Sky News’. Maandenlang werd er dan ook mysterieus gedaan omtrent dé reünie van de Spice Girls ter ere van hun 30-jarig jubileum en of Victoria Beckham - oftewel Posh Spice - aan boord is of niet. Emma Bunton, Geri Horner, Mel Brown en Mel Chisholm hadden al ingestemd met ‘mogelijke tourdata’ in 2024, maar van Victoria was verder geen sprake. Tot nu.

Meer contact dan ooit

“De afgelopen jaren hebben de Spice Girls nog quasi dagelijks als een viertal met elkaar contact gehad, maar voor het eerst in lange tijd doet Victoria nu mee en viert ze graag deze mijlpaal", aldus een bron ‘The Sun’. Bovendien viert Victoria volgend jaar haar 50ste verjaardag. “Victoria wordt 50 jaar en de meisjesgroep 30 jaar. Twee jubilea die te mooi zijn om te missen”, klinkt het. “Hun schema’s zijn behoorlijk hectisch, dus het is moeilijk om ze allemaal rond één tafel te krijgen. Maar de afgelopen zes maanden is er meer contact geweest met vijf dan ooit sinds de Olympische Spelen van 2012.”

Al is het nog niet helemaal duidelijk hoe deze reünie er precies zal uitzien. Er is sprake van een documentaire, maar of er ook nieuwe nummers of optredens zullen aankomen? “Er komt geen nieuwe muziek en Victoria is onvermurwbaar dat ze niet live wil optreden, tenzij voor een ongelofelijke eenmalige kans.” En die kans zou wel eens het Britse festival Glastonbury kunnen zijn. “De groep is in gesprek geweest om Glastonbury te headlinen.”

De Spice Girls waren in 2019 voor het laatst herenigd voor een tour, maar als viertal zonder Victoria Beckham. De laatste keer dat ze alle vijf samen optraden, was voor de Olympische Spelen in Londen in 2012.

KIJK. Victoria Beckham gaat los in karaoke op Spice Girls-hit.

Lees ook: