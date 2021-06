Spice Girls brengen voor het eerst sinds 2007 nieuwe single uit

Het liedje werd jaren geleden al opgenomen, maar zal vanaf 9 juli pas voor het eerst in zijn geheel voor fans te beluisteren zijn. In 2016 lekte er namelijk al een kort fragment van ‘Feed Your Love’ uit. Het nummer komt op een nieuwe ep naar aanleiding van het 25-jarige jubileum van hun eerste grote hit ‘Wannabe’ in 1996. Daarvoor worden ook drie verschillende versies van dat liedje uitgebracht.