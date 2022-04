Songschrijver Stefaan Fernande wint postuum prijs op MIA’s

Muziek The Kid LAROI, Foals en Zwangere Guy: nieuw festival Rock Werchter Encore maakt volledige line-up bekend

De affiche van het gloednieuwe dagfestival Rock Werchter Encore is volledig. Naast headliner Florence + The Machine zullen op zondag 26 juni ook onder meer Foals, The Kid LAROI, The Specials en Zwangere Guy optreden. Dat maakt de organisatie bekend.

13 april