Songfestivalwinnaar Måneskin maakt statement in Polen: 2 groepsleden delen innige kus op het podium

MUZIEK Måneskin met drie nummers in de top 20: “Net zo straf als The Beatles en Madonna”

25 juni De tickets voor hun passage op de Lokerse Feesten waren in minder dan een minuut uitverkocht, en ook in de Ultratop staat er geen rem op de populariteit van Måneskin. De Italiaanse Songfestivalwinnaars staan sinds vandaag met drie nummers in de top twintig van de hitparade. “Ze hebben een sterke, originele sound. Daarmee doen ze het even goed als The Beatles en Madonna.”