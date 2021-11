Songfestivalwinnaar Måneskin komt naar Rock Werchter

Måneskin tart alle wetten van de popmuziek. Een Italiaanse rockgroep met een Scandinavische naam - de mama van bassiste Victoria is Deens - die het Eurovisiesongfestival wint en kort daarna ontvangen wordt in ‘The Tonight Show’ van Jimmy Fallon? Het leek sciencefiction. Maar het viertal uit Rome won in 2021 het Eurovisiesongfestival en boekte daarna immense successen. Het winnende nummer ‘Zitti E Buoni’ scoorde goud en platina in meer dan vijftien landen. Opvolger ‘I Wanna Be Your Slave’ haalde de hitparade in de halve wereld en maakte duidelijk dat de groep een blijvertje is. Måneskin is de vierde Italiaanse naam ooit op Rock Werchter.