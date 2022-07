Songfestival gaat volgend jaar door in het Verenigd Koninkrijk: “Maar Oekraïne blijft wél betrokken bij de liedjeswedstrijd”

MuziekDe kogel is door de kerk. De European Broadcasting Union (EBU) heeft laten weten dat het Eurovisiesongfestival volgend jaar zal plaatsvinden in het Verenigd Koninkrijk. Eerder raakte al bekend dat het muziekfestijn niet kon doorgaan in Oekraïne omwille van de oorlog met Rusland.

Dat het Songfestival niet zou plaatsvinden in Oekraïne raakt in juni al bekend. “Normaal gesproken zijn er minstens 10.000 mensen geaccrediteerd om aan of op het Songfestival te werken, inclusief crew, personeel en journalisten. Naar verwachting zullen nog eens 30.000 fans vanuit de hele wereld naar het evenement afreizen. Hun welzijn staat bij ons voorop”, klonk het destijds bij de organisatie. Als gevolg werd er snel in de richting van Groot-Brittannië gekeken. Hun inzending eindigde dit jaar namelijk op de tweede plaats in Turijn.

“Oekraïne had het Songfestival heel graag zelf georganiseerd, maar we moeten realistisch zijn: het land is nog steeds in oorlog”, legt Jean Philip De Tender, adjunct-directeur-generaal bij de European Broadcasting Union (EBU) - dat de wedstrijd in goede banen leidt - uit. “Wij willen de veiligheid kunnen garanderen van iedereen die bij het Songfestival betrokken is. Dat kan - hoe jammer het ook is - momenteel niet in Oekraïne.”

Oekraïne blijft betrokken

“Samen met de Oekraïense Openbare Omroep zijn we - na een intens overleg - tot een akkoord gekomen dat zij de organisatie uit handen geven”, vervolgt De Tender. “Groot-Brittannië en de BBC zullen de wedstrijd nu organiseren. Met heel wat respect voor de overwinning van Oekraïne, uiteraard. De productie ligt weliswaar in handen van BBC, maar Oekraïne wordt betrokken bij verschillende aspecten van de liedjeswedstrijd. Zo zal al zeker iemand van de Oekraïense Openbare Omroep deel uitmaken van het kernteam.”

“Wat de locatie betreft: dat zal binnenkort duidelijk worden. Britse steden kunnen zich vanaf nu kandidaat stellen. Londen is alvast één van de vele steden die het Songfestival wil hosten.”

Bekijk hieronder de videoclip van Kalush Orchestra waar ze het Eurosongfestival mee wonnen

Weerspiegeling van Oekraïense cultuur

Oekraïne mag, omdat ze de editie van dit jaar gewonnen hebben, wel meteen door naar de grote finale. Ook de zogenaamde ‘Big 5’ (Frankrijk, Duitsland, Italië, Spanje en het VK zelf) gaan rechtstreeks door. Daarnaast is het de BBC die de organisatie op zich zal nemen. In welke stad het Songfestival zal plaatsvinden, is nog niet bekend. Steden die interesse hebben, kunnen zich vanaf deze week kandidaat stellen. Volgende steden zouden alvast mogelijke kanshebbers zijn: Aberdeen, Belfast, Birmingham, Brighton, Bristol, Cardiff, Edinburgh, Glasgow, Manchester, Leeds, Liverpool, Londen, Newcastle, Nottingham, Sheffield, Swindon en Wolverhampton.

(Lees verder onder de tweet.)

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.

“We zijn ontzettend dankbaar dat BBC volgend jaar het Songfestival zal organiseren”, aldus Martin Österdahl, executive supervisor van het Eurovisiesongfestival. Tim Davie, Director-General van BBC, had daarnaast nog het volgende te zeggen. “Het is jammer dat onze collega’s en vrienden in Oekraïne het Songfestival niet kunnen organiseren. Het is een voorrecht om gevraagd te worden om gastheer te zijn van de grootste en meest complexe muziekwedstrijd ter wereld. De BBC zet zich in om van het event een echte weerspiegeling van de Oekraïense cultuur te maken.”

LEES OOK: