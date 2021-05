Songfestival-favoriet Italië lovend over Hooverphonic: “Een van de populairste nummers”

Songfestival Hooverpho­nic-gitarist Raymond stuurt poes Pol op hotel tijdens Songfesti­val

20 mei Raymond Geerts (61) is gitarist bij Hooverphonic en vertegenwoordigt ons land tijdens het Eurovisiesongfestival. Nu de groep doorstootte naar de finale zal hij geruime tijd niet thuis zijn en daarom stuurde de muzikant zijn kat Pol op hotel. Het dier logeert in Kattenhotel Wonderland in Sint-Niklaas, waar dierenarts Lissa zich over hem ontfermt. “We hebben samen de halve finale meegevolgd”, vertelt ze op Radio 2.