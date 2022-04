Songfestival-deelname van Jérémie Makiese in het gedrang? “Ik heb te veel gegeven”

MuziekJérémie Makiese (21), de Belgische inzending voor het Songfestival, gaf in ‘De Cooke & Verhulst Show’ uitleg over de stemproblemen waar hij mee kampt. “Van m’n stemcoach moet ik rusten.”

Vorige week vertelde Makiese op Qmusic dat hij last heeft van een infectie op z’n stembanden. Verdere uitleg werd toen niet gegeven.“Jérémie heeft keelpijn, dus uit voorzorg spaart hij zijn stem om in Turijn in topvorm te zijn”, aldus Vincent Bayer, de voorzitter van onze Songfestival-delegatie. Makiese zingt de song ‘Miss You’ tijdens de tweede halve finale van de liedjeswedstrijd, op donderdag 12 mei, over minder dan twee weken dus.

In ‘De Cooke & Verhulst Show’ gaf Makiese donderdagavond een update over z'n gezondheidstoestand. “Ik heb de laatste weken te veel gegeven”, verduidelijkte hij. “Van m’n stemcoach moet ik daarom een beetje rusten. Dat probeer ik nu te doen, al is het dan misschien niet zo slim om in een talkshow te zitten. (lacht) Ik ga uit voorzorg wel m’n nummer niet live zingen vanavond.”

Volgens stemcoach Ibernice MacBean (51), bekend van ‘The Masked Singer’ en ‘The Voice van Vlaanderen’ moeten we ons niet meteen zorgen maken over z’n Songfestival-deelname. “Het is belangrijk dat hij goed slaapt, veel water drinkt, gezond eet en z’n stem zoveel mogelijk spaart”, vertelt ze. “Daarnaast moet hij aan z’n conditie blijven werken - de spieren in je lijf bepalen mee hoe je zingt -, en zich laten begeleiden door een neus-, keel- en oorspecialist. Wellicht komt het dan op tijd weer goed. Als de infectie toch groter wordt, is er een ultiem redmiddel: een prednison-kuur. Hierdoor gaat de zwelling in de stembanden tijdelijk afnemen. Mits de infectie niet erger wordt, zie ik z’n optreden op het Songfestival dus niet in het gedrang komen.”

Volledig scherm Jérémie Makiese. © SBS

Lees ook: