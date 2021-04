“Soms lig ik al om zeven uur in mijn bed”: levende muzieklegende Roland Van Campenhout na een jaar zonder optredens

MuziekVoor corona de stekker eruit trok, was Roland Van Campenhout (72) misschien wel the hardest working man in showbusiness. De gitarist en singer-songwriter trad voortdurend op, en dat deed hij al vijftig jaar aan een stuk. Solo, met een band of met Arno, Wannes Van De Velde en Mauro Pawlowksi, in clubs, culturele centra of café’s, in Vlaanderen maar ook in Japan of Indonesië. Nu zit hij thuis, al twaalf maanden, zonder publiek en haast zonder inkomen. “Ik heb nooit goed begrepen wat een depressie was. Nu ben ik toch dicht in de buurt geweest.”