Snow Patrol-zanger verdedigt Ed Sheeran op plagiaatproces: “Dit is weerzinwekkend”

MuziekEd Sheeran (31) is verwikkeld in een rechtszaak rondom vermeend plagiaat dat hij zou hebben gepleegd met zijn single ‘Shape Of You’. Op de derde procesdag kwam Snow Patrol-zanger en mede-auteur van het nummer John McDaid (45) hem verdedigen. Hij noemde het idee van plagiaat van andermans werk “weerzinwekkend” en ontkent ook alle beweringen die worden opgenoemd door de tegenpartij.

Sheeran en McDaid zijn samen met co-auteur Steven McCutcheon verwikkeld in een rechtszaak met twee songwriters, Sami Chokri en Ross O’Donoghue. Zij beweren dat Sheeran in zijn hit ‘Shape of You’ delen van hun nummer ‘Oh Why’ uit 2015 heeft geplagieerd. Sheeran, McDaid en McCutcheon ontkennen allemaal de beweringen.

Volledig scherm John McDaid komt dinsdag aan op de rechtbank in Londen. © REUTERS

In de rechtbank zei McDaid woensdag dat hij het “grondig oneens” was met de bewering dat Ed Sheeran er “een gewoonte van maakt andermans auteursrechten” te schenden. Hij vertelde meer over hoe het nummer precies tot stand is gekomen. Volgens hem was het een “hectisch en snel proces” waarbij de drie auteurs allemaal “ideeën voor melodie en tekst suggereerden.” McDaid zei dat het nummer in een paar uur was voltooid en had ook nog mooie woorden voor Sheeran: “Hij is de snelste en meest productieve songwriter waar ik ooit mee heb samengewerkt.”

“De woorden ‘shape of you’ kwamen van mij”, zei hij McDaid nog en voegde eraan toe: “Het is een uitdrukking die gebruikt wordt in Derry, waar ik vandaan kom. Ik ben gevoelig voor objectivering en ik hield niet van ‘in love with your body’, dus stelde ik het meer abstracte ‘shape of you’ voor, hoewel beide in hun definitieve vorm in het liedje voorkomen”. Het proces zal drie weken in beslag nemen.

