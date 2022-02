Snoop Dogg en Kelly Clarkson presenteren Amerikaans songfestival

American Song Contest is een bewerking van het Eurovisiesongfestival, die zich afspeelt in de Verenigde Staten. Alle 50 Amerikaanse staten strijden om de titel van Best Original Song. De wedstrijd wordt gepresenteerd door Kelly Clarkson en Snoop Dogg. De twee artiesten hebben al eens eerder samengewerkt: Clarkson is een van de juryleden van de Amerikaanse versie van ‘The Voice’, waar Snoop Dogg het afgelopen seizoen de rol van 'mega mentor' had.