Snelle wil samenwerken met John Mayer: “Dat lijkt vergezocht, maar ik ga dat fixen”

Muziek Herbeleef ‘24 UUR LIVE’: dit waren alle hoogtepun­ten van een etmaal non-stop muziek

13 maart Geloof het of niet, maar ‘24 UUR LIVE’ is inmiddels écht ten einde. In totaal bereikte het uitzinnige concert meer dan 650.000 huiskamers. Niet minder dan 119 artiesten kwamen samen meer dan 400 nummers brengen op de planken van het Sportpaleis. Herbeleef hier alle hoogtepunten van de avond, nacht, ochtend én middag!