Snelle is eerste artiest uit Lage Landen met Netflix-docu: “Ik schaam me niet voor wie ik ben”

Zijn artiestennaam heeft Snelle - officieel gekend als Lars Bos - alvast niet gestolen. Nog voor de telefoon twee keer gerinkeld heeft krijgen we een uiterst enthousiaste ‘goedemiddag’ te horen. Snelle - die dankzij ‘Reünie’, ‘Lippenstift’ en ‘Smoorverliefd’ niet meer weg te denken is uit Vlaanderen - heeft de opvolger voor z’n succesalbum ‘Vierentwintig’ klaar. ‘Lars’ heet die worp, en het is z’n meest persoonlijke plaat ooit. “Ik stel me kwetsbaar op, maar dit is nu eenmaal wie ik ben als artiest. Ik wil me niet anders voordoen”, legt hij uit. “Ik schaam me ook niet voor wie ik ben en waar ik vandaan kom.”