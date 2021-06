Snelle en Metejoor komen naar Werchter Parklife

Van 1 juli tot en met 1 augustus kunnen festivalgangers een maand lang, vier dagen per week, van concert naar concert tijdens Werchter Parklife. Namen als onder andere Balthazar, - die het evenement op 1 juli aftrappen - Zwangere Guy en Tourist LeMC raakten al bekend, maar nu werden ook de twee laatste namen gelanceerd, die in de tijdelijke openluchtarena zullen staan. Op zondag 25 juli komen Snelle met de Lieve Jongens band optreden met in het voorprogramma Metejoor. De man die al jaren de chouchou van topartiesten is, maar dit jaar pas echt doorbrak.