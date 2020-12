Slayer op 1 in de allereerste ‘Staalhard 100' van radiozender Willy

Sinds september presenteert Beckers elke donderdag het programma ‘Staalhard’ op Willy, dat op korte tijd al op een groep trouwe fans en luisteraars kan rekenen. “Elke week laat ik in ‘Staalhard’ horen dat metal méér is dan Iron Maiden, Metallica en Slayer. En dat zien we nu ook terug in de songs die onze luisteraars in deze ‘Staalhard 100’ gestemd hebben.” ‘Angel Of Death’ van Slayer kreeg de meeste stemmen van de Willy-luisteraars, Belgische trots Channel Zero volgt met ‘Black Fuel’ en ‘Walk’ van Pantera vervolledigt de top drie. Naast Channel Zero staan er met Amenra en Steak Number Eight / Stake nog twee andere Belgische bands in de top tien.