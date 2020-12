Siska Schoeters en Bart Peeters geven startschot van 'De warmste week'

Muziek ‘All I Want For Christmas’ nu ook op 1 in officiële Britse top 40

13 december Mariah Carey's kerstklassieker ‘All I Want For Christmas Is You’ heeft na 26 jaar eindelijk de eerste plaats bereikt in Groot-Brittannië. De single stijgt deze week voornamelijk dankzij bijna 11 miljoen streams naar nummer 1. Vorige week slaagde de kerstprinses er ook al in om de hoogste plek te halen in de concurrerende (en meer beluisterde) Britse hitlijst Official Big Top 40.