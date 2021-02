Sioen fleurt ‘Dagelijkse Kost’ van neef Jeroen Meus op met nieuwe single

Dat het net Sioen is die de muzikale ‘Dagelijkse Kost’-week mocht openen, is waarschijnlijk geen toeval. Zanger Frederik Sioen is namelijk een neef van Jeroen Meus, ze delen dezelfde grootmoeder. In ‘Dagelijkse Kost’ bracht hij z'n nieuwe single, ‘Rest Your Head’. “Het is een lied dat zichzelf het voorbije jaar oversteeg en een extra betekenis kreeg”, vertelde hij al aan HLN. “In ‘Rest Your Head’ zing ik over stilstaan bij het leven en rust vinden bij elkaar. Een bemoedigend bericht van troost.”