Single van 9-jarige zoon van Pascal Deweze nu al te horen op de radio: “Mijn grootste doel? Hollywood!”

Muziek Ed Sheeran, The Weeknd en ook K3: naar deze muziek luisterden we het meest in 2022

Het einde van het jaar is in zicht. Gevolg? Er worden langs alle kanten eindejaarslijstjes opgesteld. Onze tv-redactie trakteerde u bijvoorbeeld al op de beste en slechtste televisieprogramma’s van het afgelopen jaar. Maar ook op muzikaal vlak zagen we ontzettend veel hits komen en gaan. Maar wie is nu onze favoriete artiest? En welke song stond er in 2022 continu on repeat? Een overzicht.

30 december