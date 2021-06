Sinéad O’Connor stopt met zingen: “Tijd om tepelkwastjes op te bergen”

O’Connor heeft het gehad met touren, zo schrijft ze. “Het is tijd om aan te kondigen dat ik ga stoppen met touren en werken in de platenbusiness. Ik ben ouder geworden en ik ben moe. Dus het is tijd om mijn tepelkwastjes aan de wilgen te hangen, nadat ik alles heb gegeven. “NVDA (No Veteran Dies Alone, nvdr) in 2022 wordt mijn laatste album. Maar ik ga er geen tournee voor organiseren of reclame voor maken.”