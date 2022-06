Sinead O'Connor annuleert alle shows in 2022 wegens overlijden van haar zoon

“We willen met respect aankondigen dat Sinead O’Connor aan het rouwen is om de tragische dood van haar zoon, Shane, en dus niet meer zal optreden in 2022", luidt de verklaring van 67 Management. Het management bedankt alle vrienden en fans van O’Connor voor de steun en het begrip: “De liefde heeft haar veel troost en rust gebracht.” In februari, na het nieuws van het overlijden van haar zoon, schreef de Ierse ‘Nothing Compares 2 U’-zangeres al op Twitter dat er nooit meer iets zou zijn om over te zingen. “Ik wil alleen maar zeggen dat suggesties dat er dit jaar, of volgend jaar, of ooit nog optredens zullen zijn, onjuist zijn. Er zal nooit meer iets zijn om over te zingen.”

Haar zoon, Shane O’Connor, was suïcidaal en werd daarvoor behandeld in het ziekenhuis. Hoewel hij 24 uur per dag onder toezicht stond, wist hij te ontsnappen. In januari was hij twee dagen vermist, waarna zijn lichaam levenloos teruggevonden werd in Wicklow. Op 8 januari maakte Sinead het nieuws bekend: “Mijn prachtige zoon, Nevi’im Nesta Ali Shane O’Connor, het licht in mijn leven, heeft besloten om zijn dagelijkse strijd op aarde te beëindigen. Hij is nu bij God. Hopelijk rust hij in vrede en volgt niemand zijn voorbeeld. Mijn schat. Ik hou zoveel van je.” De 17-jarige jongen werd een week later begraven. Naar verluidt waren enkel Sinead en zijn vader, muzikant Donal Lunny, aanwezig op de begrafenis, omdat dat zijn laatste wens was. Zijn ouders, Sinead en Donal, gingen kort na zijn geboorte uit elkaar.

Sinead werd zelf opgenomen in het ziekenhuis nadat ze tweette dat ze in haar zoon zijn voetstappen zou treden. “Ik ga mijn zoon volgen. Er is geen punt om te leven zonder hem”, schreef de Ierse zangeres met verschrikkelijk veel verdriet. “Hij was de enige reden dat ik leefde en nu is hij dood." Niet veel later stelde ze haar fans gerust dat ze oké was en het niet zo bedoelde. Ze schreef in een tweet: “Het spijt me. Ik had dat niet mogen zeggen... Sorry dat ik iedereen bezorgd heb gemaakt. Ik ben verloren zonder mijn kind en ik haat mezelf. Het ziekenhuis gaat me helpen.”

