SHOWBITS VIDEO. Is Olivia Rodrigo de plagiaatkoningin?

Muziek 'I Still Have Faith In You' van ABBA na amper drie dagen al meer dan 10 miljoen keer beluisterd

5 september Donderdag dropte ABBA een bommetje in de wereld. De groep deed via een livestream hun grote project ‘ABBA Voyage’ uit de doeken. Dat is niet alleen de aankondiging van een aantal nieuwe nummers en een tournee met - u leest het goed - ABBA-tars, maar ook een volledig nieuwe plaat. De zotste cijfers even op een rijtje.