Shakira verkoopt volledige songcatalogus

De songcatalogus - goed voor 145 nummers - komt in handen van Hipgnosis Song Fund Limited, dat ondertussen ook eigenaar is van de catalogi van Neil Young, Lindsey Buckingham en producer Jimmy Iovine. Hoeveel het bedrijf overhad voor de muziek van Shakira, is niet bekendgemaakt. Wel is zeker dat Hipgnosis niet alleen eigenaar is van de publicatierechten van hits als ‘Waka Waka (This Time For Africa)’ en ‘Hips Don’t Lie’, maar dat ze ook een deel van de inkomsten op auteursrechten in handen krijgen.