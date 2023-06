Shakira transformeert in zeemeermin in nieuwe videoclip ‘Copa Vacía’

Celebrities “Vandaag zouden ze de gevangenis invliegen”: deze rockster­ren hadden seks met minderjari­gen en kwamen ermee weg

Till Lindemann van Rammstein staat in het oog van de storm na klachten over seksueel wangedrag. En hij is niet de enige bekende artiest. Waar het nu absoluut niet meer wordt getolereerd, is er in de hoogtijden van de rock ‘n roll meer dan één oog dichtgeknepen voor ongepaste seksuele uitspattingen, zelfs met minderjarigen. Onder meer Iggy Pop, Mick Jagger en Steven Tyler maakten een sport van het verleiden van tienerfans. Hoe jonger, hoe liever. “Ik was amper 14 jaar toen David Bowie me ontmaagdde. Diezelfde nacht had ik meteen mijn allereerste trio.”