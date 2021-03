Shaggy’s grootste hit ‘It Wasn't Me’ stond 20 jaar geleden op #1 in onze hitlijsten: “Ze vonden het album een stapel vuilnis”

MuziekHet is vandaag exact 20 jaar geleden dat Shaggy (52) met zijn megahit ‘It Wasn't Me’ onze Belgische hitlijsten kwam binnenstormen en vier weken lang op nummer 1 bleef staan. Al was de kans groot dat het nummer gewoonweg nooit onze oren had bereikt. “Het verhaal van ‘It Wasn’t Me’ is gewoon een reeks van gelukkige toevalligheden.”

‘Honey came in and she caught me red-handed creeping with the girl next door’, met die legendarische en expliciete woorden kwam Shaggy exact 20 jaar geleden op nummer 1 in onze hitlijsten. Alleen al het lezen van die zin doet de melodie van zijn monsterhit ‘It Wasn't Me' in je hoofd afspelen. 21 jaar geleden nam Shaggy het dancehall-nummer op in de kleine Ranch Studios in Long Island, New York. Hoewel het er nu helemaal anders uitziet, heeft Shaggy er mooie herinneringen aan. “This is where the magic happened”, zegt hij in een interview met Vice. Daarin doet hij ook het volledige verhaal achter ‘It Wasn’t Me’ uit de doeken. Hoe het expliciete nummer over overspel op het nippertje zijn album ‘Hot Shot’ heeft gehaald en hoe het daarna bijna in de vergeetput belandde.

Shaggy heeft Jamaicaanse roots, maar groeide op in Brooklyn nadat zijn moeder naar daar emigreerde. Hij geraakte al gauw geïnteresseerd in geluidssystemen en muziek en bleek er ook nog eens erg goed in te zijn. “Een paar van mijn vrienden werden opgesloten. Daardoor wou ik zo snel mogelijk ontsnappen uit die negatieve sfeer. Ik vertrok als rekruut naar Parris Island en deed daar dag in, dag uit trainingen in een bepaalde cadans. Daarop verzon ik leuke tekstjes - die ik zong met zijn gekende lage stem - en kreeg zo alle rekruten aan het lachen." Uiteindelijk was het daar waar hij zijn eerste grote hit ‘Oh Carolina’ maakte en uiteindelijk doorbrak. “Het eindigde helemaal op nummer één en plotseling kwam Virgin Records naar me toe en gaf me een platencontract van 1 miljoen dollar (845.000 euro).” Jammer genoeg voor Virgin Records, zagen zij in 1999 geen potentieel meer in de artiest en beëindigden ze het contract. Shaggy tekende kort daarna bij Dreamworks.

Muzikaal huwelijk

In 2000 belandde Shaggy in de studio bij Sting International die de producer werd van ‘It Wasn't Me’. “Toen ik Shaggy voor het eerst ontmoette, dacht ik ‘die vent is gek’. Al dat geanimeerde gedoe. Maar dat is net wat een artiest een goede artiest maakt. Je moet een beetje gek zijn”, aldus Sting. Shaggy noemt zijn relatie met Sting zijn muzikaal huwelijk. “Het werkte gewoon onberispelijk.” De twee begonnen aan het opnemen van het ‘Hot Shot’-album. ‘It Wasn't Me’ was het eerste nummer dat werd opgenomen. Twee hoorns, een viool en een soepele beat. Meer had het niet nodig om te klinken als een hit.

Shaggy kwam net terug van een tour toen hij Sting de beats hoorde maken die uiteindelijk deel zouden uitmaken van de song. “Dat was gewoon een van de beats die me raakte”, vertelt hij terwijl hij de bijhorende melodieën neuriet. De muziek zat goed, de funky hiphop-achtige beats waren er, nu moest er enkel nog een tekst geschreven worden. “Ik had altijd van die kleine schrijfsessies met een aantal vrienden en een van hen was Rikrok. Hij was een jonge schrijver en hij en ik hadden gewoon een klik. Hij had nog nooit een hit geschreven, maar hij had iets over zich. Hij hield ervan om dingen waar te maken en hij was snel. Dat vond ik leuk aan hem”, vertelt Shaggy.

Eddy Murphy

Rikrok of voluit Rickardo George Ducent, was op dat moment een jonge, ambitieuze singer-songwriter, maar was nog niet echt gekend met Shaggy’s genre. “Ik schreef meer ballads en nummers die over liefde gingen, maar ik had toen zeker het gevoel dat de inzet hoog was. Shaggy was net weggestuurd bij zijn vorige label, dus wat we ook deden, het moest geweldig zijn”, herinnert Rikrok zich. Al was het pas na een comedyshow van Eddy Murphy dat Shaggy en Rikrok wisten waarover ze wilden schrijven. Hij vertelde daarin een grap over vreemdgaan waarna hij op hilarische wijze de woorden ‘it wasn’t me’ zei. Het onderwerp voor het nummer was gekozen, de expliciete tekst volgde als vanzelf en al de rest is geschiedenis. Al liep het verdere proces niet van een leien dakje.

Volledig scherm Shaggy © Getty Images

Ondanks dat ‘It Wasn't Me’ geen ‘vuile’ woorden bevat en ook kinderen geen grote ogen zouden trekken bij de tekst - ‘banging on the bathroom floor’ kan ook letterlijk verstaan worden ‘als kloppen op de badkamervloer’ -, was Rikrok, die de tekst ook zingt, toch bezorgd om elke regel die ze neerschreven. Maar Shaggy wist dat het iets speciaal was. Dat was echter buiten manager Robert Livingston gerekend die het nummer niet op het album wilde. Tot Hans Haedelt op het toneel verscheen, een jonge gast die werkte als Senior Director bij het Amerikaanse platenlabel MCA Records.

Een zak wiet

“Hij kwam hier aan en wandelt binnen met een zak wiet. Ik zei: ‘ik rook geen wiet’”, lacht Shaggy wanneer hij terugdenkt aan zijn eerste ontmoeting met Hans Haedelt. Hans’ job bestond uit het bezoeken van opnamestudio’s om de nieuwste hits te vinden. “Ik zat in de studio en ja, ik was een beetje stoned. Shaggy verliet de kamer, waarschijnlijk om eten te gaan halen, en ‘Its Wasn’t Me’ speelde plots af. Ik had dat nummer nog niet eerder gehoord. De vibe zat onmiddellijk goed in die song. Op dat moment ging de deur open en kwamen Sting en Shaggy weer binnen, maar zetten de muziek uit. Ik vroeg waarom ze dat deden waarop ze verklaarden: ‘Robert houdt niet van het lied’.”

Ondanks dat Hans geen reggae-expert was, moedigde hij hen toch aan om het nummer af te maken en mee op het album te zetten. “Dus die avond mixte ik het nummer en heb ik het alsnog op het album laten zetten. Ze waren zo kwaad als de pest omdat al het werk al gedaan was, maar het kon mij niets schelen. En zo kwam het liedje op het album”, vertelt producer Sting International.

Van stapel vuilnis tot monsterhit

“Bij MCA vonden ze het album een ‘stapel vuilnis’ waarvan geen enkel nummer radio-waardig was”, vertelt Hans. Niemand was voorstander van de plaat. Een album waar uiteindelijk drie singles - ‘It Wasn’t Me’, ‘Angel’ en ‘Luv Me, Luv Me’ - grote hits van zouden worden. “Het was deprimerend, het was hard. Maar we gingen op tournee om het toch te ondersteunen. We begonnen aan de oostkust”, vertelt Shaggy die zich gefaald voelde. Tijdens die tournee kregen ze plots bericht dat een radiozender in Hawaii ‘It Wasn't Me’ draaide. Dj Pablo Sato werkte op dat moment bij de Hawaiiaanse radiozender KIKI en had het nieuwe album van Shaggy proberen te verkrijgen via MCA. Toen zij het niet wilden vrijgeven, zocht hij het op een andere manier. “Je kunt zeggen dat ik iets louche heb gedownload, maar ik wilde gewoon beter zijn dan elk ander radiostation in Hawaï. Toen ik naar de plaat luisterde, dacht ik ‘damn’. Ik merkte dat ik het verdomde liedje halverwege al kon meezingen”, lacht Pablo.

Terug in de studio speelde hij het nummer af waarna zijn telefoon roodgloeiend stond. “Iedereen wilde weten van wie het nummer was.” Ondertussen waren Shaggy en Rikrok nog steeds op tournee en kwamen ze steeds dichterbij Hawaii. Hun volgende optreden ging door in Albuquerque in New Mexico. “Toen we het hotel verlieten om naar de show te gaan, zagen we veel politie. Er stonden mensen buiten die de zaal niet in konden. ‘Zijn ze hier voor ons?’, dacht ik. En we speelden. En het was verdomd memorabel”, zegt Shaggy. “We speelden het nummer vier keer na elkaar. We konden het zelfs niet horen, zo luid zong iedereen mee.”

Volledig scherm © Photo News

Een reeks gelukkige toevalligheden

Waar het nummer oorspronkelijk niet bedoeld was om op het album te staan, groeide het uit tot een wereldwijde hit. Op een week tijd werden maar liefst een half miljoen exemplaren verkocht. 10 miljoen albums werden uiteindelijk verkocht en tot op de dag van vandaag is het ‘It Wasn't Me’ een nummer dat iedereen kent. “De plaat klinkt nog steeds vernieuwend als je ernaar luistert. De melodie is er, de groove is er, mensen gaan nog altijd vreemd en worden betrapt, dat wordt nooit oud”, lacht producer Sting. “Het verhaal van ‘It Wasn’t Me’ is gewoon een reeks van gelukkige toevalligheden. Had ik niet toevallig het liedje gehoord, was het nooit op het album gekomen”, vertelt een trotse Hans Haedelt.

Het ‘Hot Shot’-album waarop ‘It Wasn't Me’ staat, kreeg meermaals platinum. ‘It Wasn't Me’ werd zelfs Shaggy’s hoogst genoteerde nummer tot nu toe. “We maakten iets dat zo speciaal was dat de wereld even moest stoppen en opletten”, aldus Shaggy.

