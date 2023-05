Sensule zoentjes, krassen op het hart en één geheim. Zo vierde Axelle Red haar jubileum: ‘30 ans de sensualité’

MuziekDertig jaar gebald in liefde en smart. Sensuele zoentjes en krassen op het hart. Axelle Red vierde gisteren ‘30 ans de sensualité’ in de Roma en verklapte ook haar geheimpje van exact tien jaar eerder. Al was gisteren slechts één cijfer relevant. 24 muzikanten. Want Axelle, is steeds meer éternelle.