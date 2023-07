Seks en stomende beats: dit is het nieuwe nummer van popsensatie Troye Sivan

De naam Troye Sivan doet misschien niet meteen een belletje rinkelen, maar als we hits zoals ‘Dance To This’ van Ariana Grande, ‘1999' van Charli XCX of ‘There For You’ van Martin Garrix naast elkaar leggen, hebben ze allemaal één ding gemeen: Troye Sivan. Ook in de meest recente en veelbesproken HBO-serie ‘The Idol’ had Sivan een rol.

Sivan vergaarde miljoenen volgers - vooral tieners - dankzij zijn muzikale covers op YouTube, was ondertussen ook al te zien op het witte doek in de geliefde ‘Spud’-films en in ‘X-Men Origins: Wolverine’, maar verovert de laatste jaren ook de hitlijsten wereldwijd. Na een muzikale pauze van twee jaar dropte Sivan gisteren zijn gloednieuwe nummer ‘Rush’, met een dansbare beat, maar vooral stomende videoclip.

(lees verder onder de videoclip)

Vanaf seconde één in de videoclip is de toon gezet en volg je de 28-jarige Sivan op een stomend avontuur met zijn vrienden. De combinatie van de catchy beats en seksuele taferelen, doen je vanaf het eerste moment al in een donkere nachtclub wanen.

Naast de officiële videoclip deelde de zanger ook nog meer muzikaal nieuws. Zo onthulde hij dat zijn gloednieuwe album ‘My album Something To Give Each Other’ vanaf 13 oktober te streamen zal zijn.

Beluister hier het nieuwe nummer van Troye Sivan via Spotify:

