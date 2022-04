Sectorprijzen alvast bekendgemaakt: songschrijver Stefaan Fernande wint postuum prijs op MIA’s

Muziek “Ik werd zot van verdriet”: Rocco Granata (83) over nieuwe single, drie jaar na zijn afscheid

Rocco Granata (83) heeft met ‘Musica retro’ een nieuwe single uit. Dat is verrassend, want drie jaar geleden zette de zanger van wereldhit ‘Marina’ heel bewust een punt achter zijn carrière. Dat hij nu weerkeert uit zijn pensioen, heeft alles te maken met zijn groot verdriet. “Muziek maken is mijn manier om de dood van mijn Rosie te verwerken.”

