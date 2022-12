Sean Paul helpt misverstand de wereld uit: dit zingt hij écht in plaats van ‘Sean da Paul’

Muziek Britney Spears musical ‘Once Upon a One More Time’ komt in 2023 naar Broadway

“Hit me baby one more time, prins.” Vanaf 23 juni 2023 kan je op Broadway de ideale combinatie genieten: de grootste hits van Britney Spears, verwerkt in een sprookjesachtig verhaal. De musical ‘Once Upon a One More Time’ ging vorig jaar al in première in D.C., waar het kon rekenen op veel succes.

2 december