Schokkend: Ed Sheeran wil stoppen met muziek als hij plagiaatzaak verliest

De 32-jarige muzikant is aangeklaagd door de erfgenamen van wijlen Ed Townsend, van wie wordt gezegd dat hij mede-auteur was van het nummer ‘Let’s Get It On’ van Marvin Gaye in 1973. Er wordt nu beweerd dat Sheeran met ‘Thinking Out Loud’ plagiaat pleegde met zowel harmonische, melodische als ritmische elementen uit dat nummer. Sheeran zegt echter dat ‘Thinking Out Loud’ gemaakt is zonder ‘Let Get In On’ te kopiëren.